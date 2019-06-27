كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص جراء انفجار مبنى في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخص واحد على الأقل حتفه إثر انفجار في مبنى سكني في فيينا، مع وجود شخص آخر تحت الأنقاض لا يظهر عليه أي علامات على الحياة.

ووقع الانفجار الغازى المشتبه به فى منطقة فيدين بوسط البلاد والذى وقع بعد ظهر اليوم فى عدة قصص عن المبنى السكنى المشترك المكون من خمسة طوابق بالإضافة إلى جزء من مبنى مجاور، مع إصابة 14 شخصًا فى البداية.

وبينما كانت فرق الإنقاذ التي يزيد عدد أفرادها عن 100 شخص تعمل طوال الليل حتى الخميس، تم اكتشاف الوفاة الأولى من الحادث، تليها ما يمكن أن يكون الآن ثانية.

حيث تركز جهود البحث على الأشخاص المفقودين الآخرين المحاصرين تحت الأنقاض في المبنى، بعد أن قررت السلطات أنه لم يتم احتجاز أي شخص في السيارات المغطاة تحت الأنقاض في الشارع كما كان يخشى في البداية.

Advertisements

حيث واجه الطاقم مشكلة الاضطرار إلى فرز عدة أطنان من الأنقاض بعناية حتى لا تجرح المزيد من الأشخاص الذين قد يكونون محاصرين أسفلها، وهذا يجعل من الصعب على السلطات تحديد المدة التي ستستغرقها جهود البحث.

وعلى الرغم من عدم معرفة عدد قليل من السكان في الوقت الحالي، إلا أنه لم يتم التأكد مما إذا كانوا موجودين في المبنى أثناء الانفجار.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن، على الرغم من أن غلاية الغاز المعيبة في الوقت الحالي هي السبب المحتمل.

