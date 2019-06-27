كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضارب الأنباء حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مستشار الرئيس التونسي وفاة الباجي قايد السبسي، حسبما ذكرت قناة الحدث.

وقال مستشار الرئيس التونسي، إن حالة الرئيس قايد السبسي حرجة جدا لكنه ما زال على قيد الحياة.

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ووفقًا لما نشرته قناة الحدث، قد اعلنت مصادر برلمانية تونسية، منذ قليل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقد أفادت الرئاسة التونسية، الخميس، بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

