كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكك الحديدية الهولندية تدفع عشرات الملايين لضحايا الهولوكوست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الهولندية، إنها ستدفع عشرات الملايين من اليورو كتعويض لليهود الذين تم نقلهم إلى معسكرات الموت النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتم الدفع من قبل السكك الحديدية الهولندية، مقابل ما تسميه "صفحة سوداء في تاريخ الشركة"، وهو مبلغ مخصص للناجين الذين تم نقلهم إلى المخيمات، بالإضافة إلى أقارب من ماتوا.

وربحت الشركة ملايين اليورو (بالدولار) وفقًا لليوم بعد تكليف من القوات النازية المحتلة بنقل العائلات اليهودية إلى معسكرات الإبادة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، أن حوالي 70 في المائة من الجالية اليهودية الهولندية- أو أكثر من 100 ألف يهودي- لم ينجوا من الحرب، وتمّ اعتقال معظمهم في مدن مثل، أمستردام، ونقلوا بالقطار إلى معسكرات في هولندا قبل إرسالهم إلى الحدود ووضعوا في القطارات الألمانية إلى معسكرات الاعتقال.