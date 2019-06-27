كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الحدث": وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصار برلمانية تونسية، منذ قليل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حسبما ذكرت قناة ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل.

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وقد أفادت الرئاسة التونسية، الخميس، بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.