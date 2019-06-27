كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوروبا تحت درجة حرارة 43.. وحرائق الغابات تقتل الحيونات فى إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتلت حيوانات المزرعة في حريق هائل "خارج عن السيطرة" في إسبانيا، كما اندلعت حرائق أيضًا في اليونان وألمانيا حيث تعاني أوروبا من موجة حارة غير مسبوقة تمتد ليومين.

وتم استدعاء الجنود للمساعدة في مواجهة حرائق الغابات المستعرة في كاتالونيا، وتلتهم الأراضي عبر توري ديل إسبانيول، حيث وصلت درجة حرارة فى إسبانيا إلى 109 فهرنهايت (43).

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اعترف المسؤولون بأن الحريق- الذي أشعلته الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة- أصبح "أكبر"، وحذروا من أنها قد تدمر في النهاية 20 ألف هكتار في ما يمثل "خطرًا شديدًا".

وتم بالفعل إجلاء العشرات، وتساعد الطائرات التي تسقط بالماء طواقم الطوارئ على الأرض، وتظهر الصور المؤلمة حيوانات المزرعة الميتة بعد أن حوصروا في الحريق.

وقال وزير الداخلية في المنطقة ميكيل بوتش، إن الحريق ربما يكون ناتجًا عن "تراكم السماد في مزرعة تولد حرارة كافية لتنفجر وتولد شرارات".

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ووقعت أوروبا في قبضة موجة حارة "غير مسبوقة" ناجمة عن موجة من الهواء الساخن تتصاعد من إفريقيا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 113 درجة فهرنهايت يوم الجمعة، وسجلت ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك يوم الأربعاء أعلى درجات الحرارة في يونيو.

ويكافح رجال الإطفاء في اليونان لاحتواء حريق بالقرب من مصنع للأسلحة على بعد 30 ميلاً فقط من أثينا، وقد أدى الحريق بالفعل إلى إخلاء مخيم صغير للاجئين، وفي العام الماضي، توفي 101 شخص بعد أن اجتاحت النار منتجعاً شرقياً للعاصمة.

وفي إيطاليا، تم العثور على رجل مشرد ميتاً بعد إصابته بالمرض بسبب موجة الحر، بينما قتل ثلاثة هذا الأسبوع في جنوب فرنسا بسبب صدمة باردة مشتبه بها بعد أن قفز في البحر.

وفى باريس،و ليون، ومارسيليا، وستراسبورج، منعت السلطات جميع السيارات الأكثر تلويثا من الطرق وسط مخاوف من التلوث.

وفي هذه الأثناء، وصل الآلاف من عشاق الموسيقى إلى جلاستنبري في بريطانيا صباح اليوم قبل "الأسبوع الأكثر سخونة" للمهرجان، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات حرارة عند 43 درجة مئوية.