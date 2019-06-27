كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة "مادورو" تزعم إحباط مؤامرة لاغتيال الرئيس الفنزويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون، إن محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والتي ادعى مادورو، أنها جزء من مؤامرة "فاشية" للإطاحة بالحكومة، قد أُحبطت.

وذكر خورخي رودريجيز، المتحدث باسم "مادورو" للتلفزيون الرسمي، أن شبكة من ضباط الشرطة ومعظمهم من المتقاعدين يعتزمون تفجير مبنى حكومي رئيسي والاستيلاء على قاعدة جوية لكاراكاس ونهب البنك المركزي في البلاد.

وأضاف "رودريجيز"، أن الشبكة المزعومة خططت للهجوم في 23 يونيو وأرادت قتل "مادورو" وزوجته والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين.

وادعى أيضًا، أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تدعمه حكومة الولايات المتحدة وعشرات الدول التي تعترف به كزعيم شرعي لفنزويلا، قد تورط في المؤامرة.