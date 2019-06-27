كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدالاى لاما: أوروبا قد تصبح مسلمة أو أفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم الدالاي لاما، أن "أوروبا مخصصة للأوروبيين"، محذراً من أن القارة قد تصبح "مسلمة أو أفريقية" إذا لم يتم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال الزعيم البوذي، الذي كان يعيش كلاجئ في الهند منذ فراره من التبت في عام 1959، إنه يجب فقط السماح لعدد محدود من المهاجرين بالبقاء.

وخلال مقابلة مع شبكة بي بي سي، أضاف الدالاي لاما، أن اللاجئين الذين فروا إلى أوروبا يجب أن يحصلوا على مهارات قبل إعادتهم، وأضاف أن أوروبا ملزمة باستقبال من يحتاجون إلى المساعدة، لكن في النهاية يجب إعادتهم إلى أوطانهم.

وقال البالغ من العمر 83 عامًا: "على الدول الأوروبية أن تأخذ هؤلاء اللاجئين وتزويدهم بالتعليم والتدريب، والهدف من ذلك هو العودة إلى أراضيهم بمهارات معينة".