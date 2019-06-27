كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية حول وضع الصحي للرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيلقي كلمة بعد قليل من قصر قرطاج.

أفادت مصادر مطلعة، بانتقال رئيس الحكومة التونسية إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن وضع رئيس الجمهورية الحرج.

وقد أكد مستشار الرئيس التونسي، حالة الرئيس الباجي حرجة جدا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.