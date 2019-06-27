كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باراك يعود للسياسة بحزب جديد لإسقاط نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، أنه سيعود إلى السياسة، ويشكل حزبًا جديدًا لإسقاط بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

ودعا باراك إلى إنهاء حكم نتنياهو مع المتطرفين والعنصريين والفاسدين، مع الماسونيين وقيادته الفاسدة.

وقال باراك في إشارة إلى الحلفاء اليمينيين المتطرفين لرئيس الوزراء الحالي ":ليس هذا هو الوقت المناسب لتكون على السياج.. يجب الإطاحة بنظام نتنياهو مع المتعصبين الماسونيين المتطرفين وقيادته الفاسدة."

وكان باراك البالغ من العمر 77 عامًا، والذي كان في السابق قائدًا لجيش نتنياهو، قد شغل منصب قائد الجيش ثم رئيس الوزراء في الفترة من 1999 إلى 2001.