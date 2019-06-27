تعرضت فرقة موسيقية، لحادث سير خطير صباح اليوم الخميس، بعد انقلاب سيارة فلاحية عند مدخل مدينة أولاد عياد، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.
وأفادت مصادر”اليوم24”، أن سيارة فلاحية من نوع “بيكوب” كانت تقل فرقة موسيقية كانوا عائدين إلى بني ملال من أحد الأعراس، تعرضت لحادث سير خطير، أدّى إلى انقلابهم بجانب الطريق الوطنية رقم 8 .
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث سجل 8 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أفراد الفرقة الموسيقية، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.
هذا وحلت بالمكان سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، ورجال الدرك الملكي الذين عاينوا الحادثة، وفتحوا تحقيقا لتحديد ظروف وملابساته.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب “بيكوب” كانت تقل فرقة موسيقية..كانوا عائدين من عرس و8 منهم أصيبوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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