بعد انتشار خبر مفارقته للحياة..رئاسة الجمهورية تنفي وفاة السبسي

نفت وسائل الإعلام التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، قبل قليل، وذلك بعدما تم تداول خبر وفاة الرئيس، الذي أصيب بوعكة صحية حادة، صباح اليوم، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

ونفى مستشار رئيس الجمهورية، فراس قفراش، في تصريح له مع وسائل إعلام محلية، خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

ويبلغ الرئيس التونسي 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

هذا، وتعيش تونس حالة من الصدمة والهلع جراء تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة مدنيين، والثاني ، بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الاٍرهاب بالعاصمة التونسية.