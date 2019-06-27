حاكيمي يتصدر قائمة أغلى معاري ريال مدريد

حل الدولي المغربي أشرف حاكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني لبروسيا دورتموند الألماني، في المركز الأول من حيث أكثر لاعبي الفريق الملكي المعارين، زيادة في القيمة التسويقية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن قيمة أشرف حاكيمي ارتفعت ب5 ملايين يورو، عما كانت عليه في الموسم الماضي، التي كانت تبلغ فيه 25 مليون يورو.

وقالت الصحيفة ذاتها، إن لاعبي ريال مدريد الذين تم إعارتهم، ارتفعت قيمتهم التسويقية، فبالإضافة للظهير المغربي، ارتفعت قيمة لاعبين آخرين على غرار، ماتيو كوفاسيتش، ومارتن أوديغار، وراؤول دي توماس.

وأشارت “موندو ديبورتيفو”، أن هؤلاء اللاعبين عندما أخرجهم الريال بنظام الإعارة، كانت قيمتهم التسويقية جميعا 129 مليون يورو، قبل أن تصل إلى 188.5 مليون يورو هذا الموسم.