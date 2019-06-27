يوم صعب بتونس..بعد التفجيرات الرئيس يتعرض إلى وعكة صحية حادة وينقل إلى المستشفى العسكري

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع “فيسبوك”، أن السبسي “تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس”.

ويبلغ الرئيس التونسي 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

هذا، وتعيش تونس حالة من الصدمة والهلع جراء تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة مدنيين، والثاني، بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الاٍرهاب بالعاصمة التونسية.