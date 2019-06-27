البنج يرتدي سترة مضادة للرصاص في موازين..قال: إنها لحمايتي من العين!- فيديو

خلقت سهرة الراب المغربي في مهرجان موازين، ليلة الأربعاء/ الخميس، الحدث، إذ استقطبت عددا كبيرا من الجمهور في منصة سلا.

واعتلى البنج المنصة، مرتديا، و”الديدجي” الخاص به، سترة مضادة للرصاص، قال عنها، في تصريحه “لليوم24″، إنه ارتداها لحمايته من العين.

وقدم لبنج، عددا من أغانيه الشهيرة، منها ” تي ماكس” و” أمورو طومبي “، وسط تفاعل استثنائي من الجمهور، الذي حضر الحفل بكثافة، محضرا الرقم القياسي في ذلك في منصة سلا في الدورة 18 من المهرجان

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وكشف البنج لـ”اليوم 24″، أنه غنى لأول مرة في حفل، جميع أغانيه مباشرة دون الاستعانة بتقتية “البلاي باك”.

وصعدت منال للمنصة أولا قبل البنج، وتفاعل معها الجمهور الحاضر بكثافة في 4 أغان قدمتها، منها “سلاي”، و”تاج”، قبل أن يصعد الرابور الشاب “مايسترو” رفقتها، إذ قدم أغنيته “ها لا لا” المشهور بها.