القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس لجنة مستخدمي المعابر والمطارات التابعة لوزارة الإسكان والهجرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، عن الشروع بإضراب بدء من يوم الثلاثاء المقبل، في كل المعابر الحدودية والمطارات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مطار اللد "بن غوريون". التفاصيل فور ورودها...

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كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من الثلاثاء: موظفو المطارات والمعابر الحدودية يهددون بالإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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