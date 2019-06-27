للهروب من الحر حيوانات براغ تتناول المثلجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم حديقة حيوانات براغ، في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر فيها بعض الدول الأوروبية، مثلجات خاصة ذات نسخ خاصة للغوريلا والدببة القطبية.

يقدم حراس الحيوان للحيوانات كتلا كبيرة من المياه المجمدة في أشكال تناسبهم، وطعم يناسب أذواقهم.

ينزل الحراس للغوريلا حبلا يربطون فيه علبة مثلجات وفواكه، بما في ذلك قطع من البرتقال والتفاح والكمثرى والكيوي والجزر والأناناس والمانجو.

هناك تسلسل هرمي واضح لثمانية غوريلات في الحديقة.

لدى ريتشارد، ذكر الغوريلا المهيمن في المجموعة، قطعة الثلج الخاصة به، في حين يتعين على السبعة الباقين التشارك في قطعة واحدة بصبر وببطء لاستخراج الثمرة.

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تنتظر الدببة القطبية الثلاثة نزول المثلجات على الأرض وتحتوي مثلجات الخاصة بها على بعض الجزر والتفاح، لكن المكون الرئيسي هو السمك.

وخلافا للغوريلا، لا تضيع الدببة الوقت وتستخرج الثمار في دقائق قليلة.