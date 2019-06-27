مساهمات بـ5 مليون ريال لدعم الفن بالسعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جمع عائد مزاد خيري أقامته السعودية لأعمال فنية في جدة، 4.8 مليون ريال (نحو 1.28 مليون دولار)، وذلك بعد أن جذب، هذا الحدث الأول من نوعه في السعودية، عددا من هواة اقتناء الأعمال الفنية والشخصيات العامة.

وقد شمل المزاد الذي أقيم، يوم أمس الأربعاء، في بيت نصيف التاريخي بجدة وحمل عنوان "الفن للبلد" 43 عملا لفنانين سعوديين وعرب معاصرين، ونظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" للمزادات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن لوحة "الطواف حول الكعبة 2"، للفنان عبد الله الشلتي، حققت أعلى عائد، وبلغ 650 ألف ريال. فيما جاءت لوحة "إلى أين" للأمير بدر بن عبد المحسن بالمركز الثاني، وحققت عائدا 500 ألف ريال، وتلتها لوحة "شهود في الصحراء" للفنان عبد الله الشيخ بمبلغ 380 ألف ريال.

(وكالة الأنباء السعودية)

وقالت الوكالة إن عائد المزاد سيخصص لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية، المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إضافة لدعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

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ونظمت وزارة الثقافة السعودية معرضا مفتوحا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، للأعمال الفنية التي تبرع بها فنانون ودور فنية قبل إقامة المزاد.

وأضافت الوزارة التي استحدثت في العام الماضي بالسعودية إنها "تسعى إلى تأسيس سوق فنية تحتوي على منصات راسخة للمزادات الفنية، باعتبارها ركيزة استثمارية أساسية".