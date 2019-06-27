كوفاتش: بايرن ميونخ بحاجة لـ4 لاعبين جدد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، الكرواتي نيكو كوفاتش، بأن فريقه في حاجة إلى التعاقد مع أربعة لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل، بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في نهاية الموسم المنصرم.

ويقوم كوفاتش بإعادة بناء الفريق، لا سيما بعد رحيل أربعة لاعبين ذوي الخبرة عن الفريق البافاري وعلى رأسهم الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا والألماني ماتس هوملز ما قلص عدد لاعبي الفريق حاليا إلى 17 فقط.

وقال كوفاتش في حديث مع مجلة "كيكر" الألمانية إن "لا يمكن أن نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعبا فقط. نحتاج إلى 19 على الأقل".

ويواجه كوفاتش إمكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق، جيروم بواتنغ، بعد أن نصحه رئيس النادي، أولي هونيس، بإيجاد ناد جديد له بالإضافة إلى إمكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي، ريناتو سانشيس.

Advertisements

وكان كوفاتش واضحا في توجيه رسالة إلى مسؤوليه بقوله "نحن في حاجة إلى لاعبين".

وتعاقد بايرن ميونيخ مع المدافعين الفرنسيين بنجامين بافار من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو في وقت سابق من العام الحالي، كما دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات مدافع اتلتيكو، لوكاس فرنانديز.

ولم تنجح محاولات الفريق البافاري في الحصول على خدمات الدولي الألماني، لوروا سانيه، من مانشستر سيتي والإنجليزي كالوم هادسون اودوي من تشلسي أقلّه حتى الآن، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" بأن الفريق يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة الفرنسي، عثمان ديمبيلي، لكن يبقى السؤال ما إذا كان الفريق البافاري مستعدا لمبلغ ضخم للحصول على خدمات الأخير.