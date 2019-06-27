المعتقلة بشير تشرع بإضراب عن الطعام بسجون السلطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت المعتقلة السياسية في سجون السلطة الفلسطينية المعلمة آلاء بشير، اليوم الخميس، بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالها التعسفي وتمديد اعتقالها لمدة 15 يوما.

كما أعلن المعتقل السياسي لدى مخابرات السلطة علي الجدع إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله منذ شهرين دون توجيه تهمة له.

وقالت حركة حماس في بيان لها إن بشير بدأت بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد تمديد اعتقالها 15 يوما، وهي معتقلة منذ 49 يوما لدى جهاز الوقائي التابع للسلطة في سجن أريحا.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية دون توجيه أي تهمة، إذ اضطر بعض المعتقلين لخوض إضراب عن الطعام لاعتقالهم بشكل غير قانوني.

وبحسب البيان، فإن عناصر من جهاز الأمن الوقائي بالخليل، اقتحموا منزل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق خليل أبو صبحة، في منطقة يطا جنوبا، بعد رفضه الاستجابة لـ3 طلبات استدعاء.

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إلى ذلك، اعترضت أجهزة أمن السلطة في طوباس موكب استقبال الأسير المحرر سعيد سلمان واعتدت على بعض المشاركين فيه بالضرب المبرح، فيما جرى اعتقال واستدعاء عدد آخر منهم.

كما اعتدت أجهزة السلطة على مخزن الكتلة الإسلامية في حرم جامعة بيرزيت وقامت بتحطيم القفل والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، تواصل أجهزة السلطة في أريحا اعتقال المختص في الشأن الإسرائيلي، ياسر مناع، لليوم 12 على التوالي.