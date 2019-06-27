جون تيري: "لامبارد أفضل المرشحين لقيادة تشيلسي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقع المدافع الدولي الإنجليزي السابق، جون تيري، نجاح مواطنه وزميله السابق في تشلسي، فرانك لامبارد، في حال تسلم مهمة تدريب بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بسبب أخلاقياته في العمل وقدرته على النجاح تحت الضغط.

وتجمع مسيرة طويلة وصداقة متينة اللاعبين الأسطوريين السابقين مع فريق "البلوز"، إلى جانب العديد من الألقاب، من بينها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وبلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

ومن المتوقع أن يغادر لامبارد فريقه الحالي دربي كاونتي، الذي يقبع في الدرجة الثانية في نظام البطولات في إنجلترا، بعد عام من تسلمه مهامه على دكة المدربين للانتقال إلى ملعب "ستامفورد بريدج" في بحث تشلسي عن مدرب خلفا للإيطالي، ماوريتسيو ساري، العائد الى بلاده لتدريب يوفنتوس بعد موسم واحد مع الفريق اللندني قاده خلال للفوز بـ"يوروبا ليغ" واحتلال المركز الثالث في الدوري المؤهل لمسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تيري لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية إن "بعد الموسم الذي قضاه مع دربي كاونتي، والعقوبة المفروضة على تشلسي بعدم إجراء تعاقدات، لا احد افضل من لامبارد للنجاح مع تشلسي".

وتابع "إنه التوقيت المثالي بالنسبة له وللنادي".

ومع انتهاء مسيرته كلاعب انغمس تيري بدوره في التدريب، اذ يشغل حاليا منصب المدرب المساعد لمدرب أستون فيلا، دين سميث، الذي قاده للعودة إلى الدوري الممتاز بفوزه في المباراة النهائية للملحق على دربي بالذات.

وفي حال انتقل لامبارد إلى "ستامفورد بريدج" فسيكون المدرب الرابع عشر الذي يشرف على الفريق منذ ان اشترى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش النادي اللندني عام 2003.

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يؤمن تيري أن لامبارد يملك الصفات المناسبة لمواجهة التحديات، وقد يكون الملف الأكثر شائكة عدم قدرة تشلسي على إيجاد البديل لنجمه البلجيكي إدين هازار المنتقل أخيرا إلى ريال مدريد الإسباني، بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليه لمخلافته قانون التعاقد مع القُصّر وعدم تمكنه من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني/يناير 2020).

و أردف تيري قائلا "كان فرانك تحت الضغط للنجاح مع تشلسي عندما وصل من ويست هام (2001)، ولم يختبئ من ذلك"، مضيفا "استمتع بذلك وبات اعظم لاعب في تاريخ تشلسي".

وتابع "ما جعل منه هذا اللاعب، هو رغبته في بذل كل مجهود من جسده ومن كل من حوله من خلال التدريب" وأن "الناس تندهش من عدد أهدافه، ولكنهم لا يدركون مقدار التفاني الذي كان يبذله خلال المباراة".

واضاف "هو صارم بحق نفسه الآن كمدرب".

ورأى تيري أن لامبارد بامكانه أن يستخدم مسألة منع تشلسي من التعاقد مع لاعبين جدد بطريقة إيجابية، وذلك عن طريق الدفع بالمواهب الشابة التي تشق طريقها في أكاديمية النادي.

وختم قائلا في إشارة إلى الانتقادات التي طالت ساري لعدم منح اللاعب الموهوب الشاب كالوم هودسون، أودوي (18 عاما) وزميله روبن لوفتوس، شيك (23 عاما) المزيد من الوقت على ارض الملعب "تسلم لامبارد زمام الأمور وعقوبة عدم التعاقد مع لاعبين سيمنحان الثقة للاعبين الشبان من الأكاديمية بإمكانية ترفيعهم إلى الفريق الأول لتشلسي".