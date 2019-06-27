تركيا: سجن مدى الحياة بحق 47 مدانا في محاولة الانقلاب

قضت محكمة في أنقرة بمعاقبة 47 شخصاً بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بتهم ذات صلة بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد، في يوليو (تموز) 2016. وكذلك، صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين 7 و13 عاما بحق 113 متهماً، فيما بُرّئ 94 آخرون، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت الوكالة أنّه من بين المدانين المدير السابق لإحدى الأكاديميات العسكرية، وقبل أسبوع واحد فقط، أصدرت محكمة في أنقرة أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 151 عسكرياً في محاكمة جماعية شملت قادة سابقين، من بينهم القائد السابق لسلاح الجو آكين أوزتورك.

ويتهم الرئيس رجب طيب إردوغان رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية. ومنذ يوليو 2016 تم فصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين. ويقول إردوغان إن أكثر من 30 ألفاً من أنصار غولن يقبعون في السجون.