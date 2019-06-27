وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: لا نسعى إلى حرب مع إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، مارك إسبر، إن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران ونريد تأمين الملاحة والمرات الدولية.

وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية هدفها جلب إيران إلى طاولة التفاوض.

وتابع: "نريد أن نضمن حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ولا نسعى للحرب مع طهران".

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وأكد على التزام بلاده باتفاق الحد من الانتشار النووي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري للمرة الأولى.

كما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد الذين تراهم واشنطن مسؤولين عن التصرفات الإيرانية الخبيثة، بما فيها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في الخليج العربي الأسبوع الماضي.

و13 يونيو/حزيران الجاري، تعرضت ناقلتان لهجوم في خليج عمان إحداهما تابعة لشركات شحن يابانية، أكدت أمريكا تورط إيران فيها.