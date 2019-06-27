محمد بن زايد يهنئ نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيسا لكردستان العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيسا لإقليم كردستان العراق.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع بارزاني، عن أطيب تمنياته لرئيس إقليم كردستان العراق بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبه إلى التقدم والأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز ودعم علاقات التعاون والعمل المشترك مع العراق، بما يسهم في تحقيق طموحات البلدين وشعبيهما إلى التقدم والتنمية المنشودة.

من جانبه، أعرب بارزاني عن جزيل شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان اهتمامهما بمواصلة تنمية ودعم علاقات التعاون والارتقاء بها في مختلف جوانبها، وأعربا عن أملهما في أن تشهد مزيدا من التطور خلال المرحلة المقبلة بما يعود على شعبيهما بالخير والتقدم.