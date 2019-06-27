مقتل جنديين أمريكيين في إطلاق نار بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل جنديين في إطلاق نار أثناء تنفيذ عمليات قتالية بولاية أرزوکان الأفغانية.

وقُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في أفغانستان منذ غزو الولايات المتحدة للبلاد في 2001؛ للإطاحة بحكم طالبان.

وتراجع عدد الجنود الأمريكيين القتلى في أفغانستان بشكل كبير منذ مطلع 2015، حين تسلّمت القوات الأفغانية من القوات الأطلسية التي تقودها الولايات المتحدة المسؤوليات الأمنية، وقد قتل العام الماضي 12 جنديا أمريكيا في أفغانستان.

وينتشر حاليا 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، يشكّلون نواة قوة "الدعم الحازم" التي تتولى دعم القوات المحلية وتدريبها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2018، أنه ينوي سحب نحو نصف قوات بلاده المنتشرة في أفغانستان بعد نفاد صبره من حرب هي الأطول التي تخوضها الولايات المتحدة.