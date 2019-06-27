القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية فراس قفراش، خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكدا أن "حالته مستقرّة". وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات" أن المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية نفي الأخبار المتداولة عن وفاة الرئيس قايد السبسي. وكانت الرئاسة التونسية قالت، الخميس، إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئاسة التونسية: لا صحة لوفاة السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.