انت الان تتابع مقاتلتان بريطانيتان ترافقان طائرة هندية بعد إنذار بوجود قنبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية

أعلنت الشرطة ووزارة الدفاع البريطانيتان أن طائرة للخطوط الجوية الهندية كانت تقوم برحلة بين بومباي ونيوارك في الولايات المتحدة، قامت بهبوط اضطراري صباح الخميس في لندن، ترافقها مقاتلتان، بسبب إنذار بوجود قنبلة فيها.

وقالت الخطوط الجوية الهندية عبر تويتر اولا ان الطائرة المتجهة من بومباي الى نيوارك غيرت مسارها "بسبب تهديد بوجود قنبلة". ثم محت هذه التغريدة.

وهبطت الطائرة قرابة الساعة 8,50 ت غ في مطار ستانستيد، شمال لندن، بسبب "انذار أمني"، كما أكدت لوكالة فرانس برس شرطة إسيكس حيث يقع المطار.

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من جانبها، اوضحت وزارة الدفاع في بيان أن طائرة الخطوط الجوية الهندية واكبتها في الاجواء البريطانية مقاتلتان من طراز تيفون، سُمح لهما بالتحليق بسرعة الصوت، معتذرة عن الازعاج الذي تسببتا به.

واوضح مطار ستانستيد أن الطائرتين واكبتا البوينغ 777 إلى منطقة معزولة من المطار. واكد أن المدرج الذي أغلق لهبوطهما قد أعيد فتحه.