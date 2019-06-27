بعد إنذار بوجود قنبلة.. مقاتلتان بريطانيتان ترافقان طائرة هندية

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

أعلنت الشرطة ووزارة الدفاع البريطانيتان، أن طائرة للخطوط الجوية الهندية كانت تقوم برحلة بين بومباي ونيوارك في الولايات المتحدة، قامت بهبوط اضطراري صباح الخميس في لندن، ترافقها مقاتلتان، بسبب إنذار بوجود قنبلة فيها.

وقالت الخطوط الجوية الهندية، عبر “تويتر” أولا، أن الطائرة المتجهة من بومباي الى نيوارك غيرت مسارها بسبب تهديد بوجود قنبلة. ثم حذفت هذه التغريدة.

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وهبطت الطائرة قرابة الساعة 8,50 ت غ في مطار ستانستيد، شمال لندن، بسبب “إنذار أمني”، كما أكدت لوكالة فرانس برس شرطة إسيكس حيث يقع المطار.

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن طائرة الخطوط الجوية الهندية واكبتها في الأجواء البريطانية مقاتلتان من طراز تيفون، سمح لهما بالتحليق بسرعة الصوت، معتذرة عن الإزعاج الذي تسببتا به.

وأوضح مطار ستانستيد أن الطائرتين واكبتا البوينغ 777 إلى منطقة معزولة من المطار. وأكد أن المدرج الذي أغلق لهبوطهما قد أعيد فتحه.