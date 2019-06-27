“التعاون الإسلامي” تدين استهداف تجمع أمني في شمال سيناء

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة أمنية في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية أول من أمس، ونتج عنه وفاة عدد من رجال الأمن.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أسفه لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب ، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا ، وللحكومة والشعب المصري.