مصر.. مشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

تستعد جمهورية مصر لإقرار تشريعات جديدة لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم الأسبوع المقبل للمجلس بمشروع القانون.

وتابع الشريف أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتها على الجهات التي يعملون بها.

وأشار إلى أن "مشروع القانون سيستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب".

وأضاف الشريف، وهو أيضا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن "التعديل سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية؛ لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو/حزيران ".

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أن مشروع القانون الجديد يأتي تجاوبا مع مطالب الشعب المصري، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى الثورة.

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وكان النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد قريب من مشروع الشريف، قائلا إنه ينتظر الفرصة المناسبة لتقديم مشروع قانونه بشأن تنقية الجهاز الإداري من جميع العناصر التي تحمل أفكارا متطرفة.

وطبقا لـ"أبوحامد"، فإن "مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عقب دستور 1971، وألغى به قرارا بقانون رقم 31 لسنة 1963".

وذكر أن "القانون يستهدف تنقية الجهاز الإداري من المنتمين لجماعة الإخوان، ويعمل أيضا على مواجهة الفساد والإهمال الجسيم".

وردا على الكيفية التي سيتم من خلالها تحديد عناصر الإخوان المنضمين تنظيميا للجماعة، تمهيدا لفصلهم، قال أبوحامد: "القانون استحدث لجنة قضائية تفصل في هذا الأمر، حيث إن رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة هو من يحيل لها ملفات أو أسماء الموظفين الذين يطلب التحقيق في أمر الانتماء للجماعة".

ولفت أبوحامد إلى أن "القانون ألزم مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع اللجنة القضائية، التي يتيح لها القانون الطلب من الجهات المختلفة ما يفيد صحة أو عدم صحة انتماء الشخص المحال لها من رئيس الجهة".

وأضاف: "لن تتم إدانة شخص بالانضمام لجماعة إرهابية إلا بأدلة ملموسة، وتم إغلاق الباب أمام البلاغات الكيدية من أي شخص".