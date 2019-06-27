عاجل.. نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

أكدت الرئاسة التونسية نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ولم تضف الرسالة معلومات حول طبيعة الوعكة التي تعرض لها الرئيس.

يأتي هذا بعد ساعات من وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

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وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن التفجير خلف وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).