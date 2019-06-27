شكرا لقرائتكم فيديو.. اللحظات الأولى من تفجيري تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى التي أعقبت التفجير الانتحاري، الذي استهدف دورية أمنية في تونس العاصمة، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل رجل أمن وجرح آخر و3 مدنيين.

وأظهرت اللقطات أشلاء الانتحاري الذي فجّر نفسه متناثرة، قرب سيارة الشرطة التي استهدفها التفجير، كما وثّقت إصابة أمنيين ومدنيين، وتدخل المواطنين لإسعافهم، وأظهرت أيضا حالة الهلع التي أصابت المارّة عقب التفجير.

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وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا اليوم الخميس، وسط العاصمة تونس، في إحصائيات أولية.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحارياً فجّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثان مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، حينما فجر انتحاري آخر نفسه عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إصابات متفاوتة.

ويأتي هذان التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غربي تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.