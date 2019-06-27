مسؤول قطري: لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين

شدد سكرتير بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبدالله السويدي على "ضرورة ضمان عدم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين من العقاب"، مشيراً إلى "اننا اطلعنا باهتمام على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، المقدم للمجلس في الوثيقة رقم A/HRC/41/36، وملحقه الوارد في الوثيقة رقم A/HRC/41/CRP.1، بعنوان "التحقيق في الإعدام غير القانوني للسيد جمال خاشقجي".
وأكد "دعم التوصيات الواردة في الوثيقتين"، مشدداً على "أهمية حماية الصحفيين من جميع الاعتداءات الواقعة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة، والسلامة البدنية، والحق في حرية الرأي والتعبير".
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