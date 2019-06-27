رئاسة تونس: السبسي تعرض صباحا لوعكة صحية حادة استوجبت نقله للمستشفى

أعلنت ​الرئاسة التونسية​ أنّ "الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​ تعرّض صباح اليوم إلى وعكة صحيّة حادّة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس".

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