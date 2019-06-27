دبور: سنبقى نواجه معا كل الصعاب والتحديات التي تواجهنا في مرحلة

اعرب سفير فلسطين ​اشرف دبور​ خلال اجتماع موسع لممثلي ​الفصائل الفلسطينية​ في ​لبنان​، عن "ارتياحه لعودة هذا الاطار الجامع للكل الفلسطيني في لبنان حيث هناك حاجة ضرورية وملحة له بسبب ما تمر به قضيتنا الفلسطينية من مخاطر وتحديات"، مشددا على ان "سفارة فلسطين هي بيت الكل الفلسطيني وان هذا المكان سنبقى نواجه معا ومن خلاله كل الصعاب والتحديات التي تواجهنا في مرحلة وجودنا القسري في هذا البلد الشقيق الذي احتضننا وساند قضيتنا لحين انجاز هدفنا بالحرية والعودة و​الاستقلال​".

واكد دبور "تعزيز العمل الفلسطيني المشترك"، معتبراً "اننا في لبنان تجاوزنا المرحلة الماضية بالرغم من صعوبتها وبالجهد والعمل الفلسطيني المشترك بحكمة واقتدار وتعاون الجميع وبمستوى من الحرص والوعي الوطني الكبير وبتأسيس ثقافة فلسطينية جامعة تنبذ ​الارهاب​ وتعزز الامن والاستقرار وبتعاون لبناني فلسطيني مشترك".

وامل بـ"ان يفتح هذا العمل المشترك باكورة عمل وانطلاقة مرحلة جديدة تقوم على اساس التعاون والثقة المتبادلة بين الجميع، مختتما بانه تجمعنا قضية عادلة ومعا وسويا ننتصر لها".