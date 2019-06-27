الحريري عرضت لأوضاع الجامعة اللبنانية مع أيوب والحجار

التقت رئيسة ​لجنة التربية​ والثقافة النيابية النائبة ​بهية الحريري​، في مكتبها في ​بيروت​ رئيس "​الجامعة اللبنانية​" البرفسور ​فؤاد أيوب​ وعضو لجنة التربية النائب ​محمد الحجار​، حيث جرى عرض لأوضاع "الجامعة اللبنانية" من مختلف جوانبها.

كما شاركت الحريري في حفل توزيع جوائز مسابقة "Arab Student StarPack 2019" الّذي أُقيم برعاية وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، بدعوة من "المركز اللبناني للتغليف- ليبان باك" و"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو" في مقر إتحاد الغرف العربية- بيروت، وشارك فيها طلاب من عدد من البلدان العربية، حيث شاركت في تسليم الجوائز إلى طلاب فائزين من غزة - ​فلسطين​.

وكانت الحريري قد زارت "​جامعة بيروت العربية​"، حيث حضرت حفل توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة و"مستشفى بيروت الجامعي".