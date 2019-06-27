الحريري عرضت لأوضاع الجامعة اللبنانية مع أيوب والحجار

التقت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، في مكتبها في بيروت رئيس "الجامعة اللبنانية" البرفسور فؤاد أيوب وعضو لجنة التربية النائب محمد الحجار، حيث جرى عرض لأوضاع "الجامعة اللبنانية" من مختلف جوانبها.
كما شاركت الحريري في حفل توزيع جوائز مسابقة "Arab Student StarPack 2019" الّذي أُقيم برعاية وزير الصناعة وائل أبو فاعور، بدعوة من "المركز اللبناني للتغليف- ليبان باك" و"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو" في مقر إتحاد الغرف العربية- بيروت، وشارك فيها طلاب من عدد من البلدان العربية، حيث شاركت في تسليم الجوائز إلى طلاب فائزين من غزة - فلسطين.
وكانت الحريري قد زارت "جامعة بيروت العربية"، حيث حضرت حفل توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة و"مستشفى بيروت الجامعي".
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