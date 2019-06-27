"جائزة الأكاديمية العربية" أشادت بقرار استبدال بعض عقوبات السجن بالعمل الاجتماعي

أشادت جمعية "جائزة الأكاديمية العربية"، بـ"إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء المحاكم إمكان استبدال بعض العقوبات بتدبير العمل الإجتماعي المجاني"، ورأت فيه "خطوة تشريعيّة تظهر الرقي وتثبت المنحى الحضاري".
وركّزت في بيان، على أنّ "الإجازة للقاضي استبدال بعض العقوبات الّتي تُرتكب من دون نيّة جرميّة، بقيام مرتكبها بالعمل الاجتماعي المجاني بدلًا من أن يقبع في السجن، هي أكثر جدوى ونفعًا للمجتمع، كما وأنّها بصيص أمل في بداية معالجة حضاريّة للسجون في لبنان".
ولفتت الجمعية إلى أنّ "الخطوة من شأنها الإسهام في إصلاح الفرد وإعادة تأهيله، تمهيدًا لإعادة دمجه في المجتمع، ما يشكّل مبدأ إصلاحيًّا وهدفًا للفرد يصبّ في خانة تحصين المجتمع خلقيًّا".
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