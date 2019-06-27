أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​ أن "​تقرير​ ​موديز​ يحتاج الى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية"، معتبرا ان "المراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل: تقرير موديز يحتاج الى قراءة والأمور ليست سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.