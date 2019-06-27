المفتي عسيران: مؤتمر البحرين ولد ميتا لا امل له بالنجاح

اكد مفتي صيدا و​الزهراني​ الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​ ان "المؤتمر الاميركي الذي انعقد في ​البحرين​ لتأييد اسرئيل وضرب ​الشعب الفلسطيني​ المناضل ولد ميتا لا امل له بالنجاح و لا يمكن للعرب ان يتجاهلوا حق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الحق الفلسطيني مقدس من قدسية القضية الفلسطنية ومن قدسية ​القدس​ الشريف التي هي مهوى القلوب والانظار".

ولفت إلى أن "ثبات ​الجمهورية​ و شعبها بوجه العقوبات هو دليل على انتصار ​ايران​ بقيادة الامام ​السيد علي الخامنئي​"، منوهاً بـ"الجهود الكبيرة قام بها شريعتمدار خلال ولايته في ​لبنان​ من نشاطات ثقافية"، داعياً الى "تطوير العلاقة الثقافية بين البلدين".