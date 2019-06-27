المفتي عسيران: مؤتمر البحرين ولد ميتا لا امل له بالنجاح

اكد مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران ان "المؤتمر الاميركي الذي انعقد في البحرين لتأييد اسرئيل وضرب الشعب الفلسطيني المناضل ولد ميتا لا امل له بالنجاح و لا يمكن للعرب ان يتجاهلوا حق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الحق الفلسطيني مقدس من قدسية القضية الفلسطنية ومن قدسية القدس الشريف التي هي مهوى القلوب والانظار".
ولفت إلى أن "ثبات الجمهورية و شعبها بوجه العقوبات هو دليل على انتصار ايران بقيادة الامام السيد علي الخامنئي"، منوهاً بـ"الجهود الكبيرة قام بها شريعتمدار خلال ولايته في لبنان من نشاطات ثقافية"، داعياً الى "تطوير العلاقة الثقافية بين البلدين".
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