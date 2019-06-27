قوى الامن: تدابير سير مساءً ويوم غد في صيدا

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "بمناسبة يوم الطفل، تقيم إحدى الجمعيات، قبل ظهر يوم غد الجمعة 27/6/2019، نشاطاً للأطفال في مدينة صيدا، يتخلّله استخدام دراجات هوائية لذلك، سيتم منع وقوف السيارات على الطريق الممتد من الملعب البلدي شمالاً، مروراً بالكورنيش البحري وصولاً إلى مدرسة المقاصد جنوباً، اعتباراً من الساعة 20.00 من يوم الخميس 27/6/2019، ومنع مرورها اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 12.00 من تاريخ إقامة النشاط، وتحويل السير المتّجه جنوباً نحو الجسر الهوائي، ومن ثم بإتجاه الأوتوستراد الشرقي".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة الأطفال، وتسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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