شبيب التقى وفدا مغربيا وعرض معه العلاقات بين البلدين

التقى محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ وفدا مغربيا حيث برئاسة رئيس مجلس جهة ​الدار البيضاء​ مصطفى الباكوري، وعرض معه العلاقات التاريخية بين بيروت والدار البيضاء والمدن المغربية و تم الاتفاق على العمل لتعزيز وتطوير مستوى تلك العلاقات في مجمل المجالات ذات الاهتمام المشترك .

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