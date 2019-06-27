مستشار الرئيس التونسي: حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا

كشف مستشار الرئيس التونسي أن "حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا".
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت قبل قليل أنّ "الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تعرّض صباح اليوم إلى وعكة صحيّة حادّة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس".
فيما أفادت "الحدث" بأن "جميع الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أغلقت"، مشيرةً إلى "انتقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن وضع رئيس الجمهورية الحرج".
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