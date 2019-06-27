NBN: انتهاء جلسة الحكومة من دون البت بالتعيينات والجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل

أفادت قناة الـ"NBN" عن "انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقجة في السراي ​الحكومة​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من دون البت ب​التعيينات​ والجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل"، مشيرةً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على فتح دورة ثانية للامتحانات الرسمية لشهادات "البروفيه" و"الباكالوريا" يحدد مواعيدها خلال 24 ساعة".

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