أعلن وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح بعد جسلة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّ "مجلس الوزراء وافق على إقرار البند المتعلّق بتخصيص 3 بالمئة من العدد الإجمالي للوظائف ب​القطاع العام​ والإدارات لذوي الاحتياجات الخاصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: إقرار مرسوم تنظيمي لتخصيص 3 بالمئة من الوظائف العامة لذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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