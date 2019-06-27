شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لوفد البرلمان: نطور منظومة النقل وخطة للقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالملفات الملحة التي تمس المواطنين وتحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الذي يزور محافظة الإسكندرية، لتفقد عددا من المناطق والمشروعات بمحافظة الإسكندرية.

وقال المحافظ إن لجنة الإدارة المحلية تدار بفكر مختلف ويتم بشكل تكاملي ومكاشفة في طرح المشكلات والتحديات لوضع الحلول اللازمة لها.

وطالب المحافظ لجنة الإدارة المحلية بمساندة محافظة الإسكندرية لإعادة هيكلة هيئة النقل العام داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من إعادة هيكلة الهيئة تقديم خدمة جيدة لصالح المجتمع السكندري.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين نواب الإسكندرية والسلطات التنفيذية داخل المحافظة لتحقيق التكامل لما فيه من مصلحة الإسكندرية ولإيجاد حلول للمشكلات.

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وأشادت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية خلال اللقاء، بالجهود التي تبذل في محافظة الإسكندرية وتحسن الأوضاع كثيرا، فيما انتقدت انتشار بعض المحال العشوائية في بعض المناطق، قائلة: "هذا يعوق المنظر الجمالي ولابد من وضع حل سواء بتطوير هذه المناطق أو توفير مناطق بديلة لأصحاب هذه المحال، ومش عايزين نقطع عيش حد".

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من جهته رد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مؤكدا أن هناك بالفعل عدد من المناطق العشوائية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة تحت الدراسة للانتهاء من تطوير تلك العشوائيات.

وأشار المحافظ، إلى أن الإسكندرية تعاني مشكلة كبيرة في عملية النقل الجماعي، قائلا:" لذلك بدأنا دراسة هذه الملف لحل المشكلة المرورية".

ولفت إلى أن من بين الحلول مشروع محور المحمودية، الذي يتم بتكلفة ذاتية من المحافظة بقيمة 5 ونصف مليار جنيه، مؤكدا أنه سيساهم بشكل كبير في حل المشكلات المرورية.

وأكد أن من بين المقترحات الخاصة بحل المشكلات المرورية في الإسكندرية تتمثل في تطوير الترام، وربط الطرق الداخلية بالمحاور، مشيرا إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع وزارة النقل لإنهاء كافة مشروعات النقل.

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وتابع: "هناك مخطط لإعادة تأهيل كافة شوارع الإسكندرية، والبداية كانت بالشوارع المحيطة بالاستاد في إطار الاستعدادات التي قامت بها المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية".

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وأكد سعي المحافظة لإعادة شوارع الإسكندرية طبقا للأكواد العالمية، مشيرا إلى أن من بين مخططات التطوير اختيار مناطق بالكامل لإعادة الطابع السكندري إليها.

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وأوضح أنه تم الانتهاء من سيستم كاميرات المراقبة للمرور لتسجيل أي مخالفات مرورية، مشيرا إلى هذه الكاميرات تخصصها الأساسي للمرور، قائلا: "لكن يمكن الاستفادة منها في حال وقوع أي مشكلات في المناطق المحيطة بها".

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وفي شأن ملف تطوير منظومة المخلفات الصلبة، قال المحافظ: "نعمل على 3 مراحل، الأولى من خلال رفع كفاءة عمليات الجمع، وهناك أكثر من طريقة من بينها الجمع من داخل العمارات أو عن طريق الجمع الليلي".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من خلال تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات حتى لا تتحمل المحافظة أي أعباء مالية في ملف القمامة، لاسيما وأن المحافظة تتحمل قرابة 24 مليون جنيه في عمليات نقل القمامة.

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وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في عمليات فرز القمامة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن البداية ستكون من المنازل.

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وأكد أن محافظة الإسكندرية قامت بدور كبير في حل أزمة تصريف مياه الأمطار من خلال تركيب "شنايش" في عدد من الأماكن باستخدام طريقة "GBS"، مشيرا إلى أن المحافظة تستغل فترة الصيف لتطهير الشنايش، مؤكدا أن الشتاء المقبل سيكون حل جزء كبير من تلك المشكلة.

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وأشار قنصوة، إلى أن هناك عدة مشروعات في الفترة المقبلة بالتعاون مع فرنسا، مثل إنشاء أول محطة مياه بالأوزون في مصر، ومشروع آخر لإعادة الطابع التراثي بالإسكندرية.

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وفي ملف التعليم، كشف المحافظ أن هناك برنامج بتمويل يصل لحوالي 90 مليون جنيه بدعم من المجتمع المدني، موضحا أن البرنامج يقوم على اختبار 30 مدرسة حكومية وتطويرها بشكل كامل سواء في البنية التحتية أو تأهيل المدرسين لتعمل هذه المدارس بنفس طريقة المدارس الخاصة.

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وفي ملف التموين، أشار قنصوة، إلى أن الإسكندرية تحتاج دعم في قطاع التموين، مشيرا إلى أن هناك تطورات في البنية التحتية بإنشاء مكاتب جديدة وتحديث المكاتب القائمة، قائلا: لكن المشكلة في العنصر البشري وطريقة التعامل مع المواطنين، خصوصا وأن التعامل يكون مع البسطاء في هذه المكاتب وهناك معاناة في ذلك الأمر.

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