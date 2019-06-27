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نائبة الإسماعيلية تشيد بتطوير الاستاد وتثمن مجهودات القائمين عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إستاد الإسماعيلية الرياضي، لبحث استعداده والتطوير القائم به.

وأشادت النائبة في بيان لها بخطة التطوير التي تم تنفيذها في الاستاذ، مؤكدة أنه شكل حضاري وراقي يساعد بشكل قوي في تحسين المصرية واستمتاع الجماهير.

وتوجهت النائبة بالشكر، إلى كل من ساهم في تطوير وتجديد الاستاد، قائلة: تحية إلى كل من تعب فى إظهار هذا الصرح العظيم من أول العمال إلى رأس السلطة التنفيذية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية  والتنفيذين ورجال الأمن.

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