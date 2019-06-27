كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس التونسي يكشف أخر تطورات حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار الرئيس التونسي، حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.