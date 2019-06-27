كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتمويل من الصين.. إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية لتجهيز القرى النائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الانتهاء رسميا من إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية بتمويل من الصين وتم تسليمهما إلى السلطات الفلبينية اليوم الخميس لتزويد سكان القرى النائية بالكهرباء والفرص.

حيث تعد هذه المحطات أول ثمرة لمشروع "Brighten Up"، الذي تبرعت به شركة "State Grid Corporation" الصينية (SGCC)، وهو مشروع خيري قدمته شركة صينية في الفلبين.

حيث شهد المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية جيانغ جيان جون، وكيل وزارة الطاقة الفلبينية (بنيت)، بينيتو رانك، ومسؤول إدارة كهربة الفلبين الوطنية، إدغاردو ماسونجسونج، من بين ضيوف آخرين، تسليم المحطات خلال الحفل. عقدت في نيو باليويت، وهي قرية نائية في سان مارسيلينو، مقاطعة زامباليس.

وقال جيانغ "تحقيق هدف تخفيف الفقر من خلال توفير الكهرباء والمعلومات، فإن هذا المشروع يجلب ثمار الحضارة الحديثة للسكان المحليين ويحسن مستوى معيشتهم وتعليمهم".

حيث قامت ""SGCC أيضًا بنقل المحطات، الموجودة في بالويت القديمة والجديدة بشكل منفصل، إلى شركة "زامكو ll" في حفل.

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وفي المقابل، قام أطفال في مدرسة باليويت الابتدائية بالرقص للتعبير عن امتنانهم في الحفل.

حيث أجبر الوضع القرويين على السفر لعدة كيلومترات إلى المدينة خارج الجبل لشحن هواتفهم المحمولة، لا توجد شركات طاقة محلية مستعدة للاستثمار في مجتمعات باليويت في شمال الفلبين.

وقال القروي ديونيستو إستيبان: "إن فائدة المشروع أتاح لنا الكهرباء، حتى سكان القرويين المجاورين انتقلوا إلى هنا ليتمكنوا من الاستفادة من الكهرباء".

وأضاف "سيساعدنا المشروع أيضًا على أن نكون أكثر إنتاجية وبالتأكيد سيفتح مزيدًا من الفرص أمامنا".

ويستخدم مشروع إمداد الطاقة، الذي بدأ العمل به في يناير الماضي، شبكة الطاقة الشمسية الصغيرة لتوفير طاقة مركزية بسعة توليد طاقة تبلغ 76 كيلو وات وسعة تخزين للبطارية تبلغ 432 كيلو وات في الساعة، إنه يلبي بشكل أساسي الاحتياجات اليومية للقرويين.

