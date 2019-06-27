كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء إيطاليا يتهم قائد سفينة إنقاذ باتخاذ إجراء "خطير بشكل لا يصدق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبطان سفينة إنقاذ تديرها مؤسسة خيرية باتخاذ إجراء "خطير بشكل لا يصدق" هذا الأسبوع في قراره بالإبحار على السفينة إلى المياه الإيطالية في تحد لحظر من روما.

وقال "كونتي" للصحفيين في اليابان، اليوم الخميس في تعليقات بُثت في إيطاليا: "هذا القبطان ... الذي اتخذ هذا القرار، ولمدة عشرة أيام كان يبقي الناس في هذا الوضع، تصرف بطريقة أعتبرها خطيرة بشكل لا يصدق".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "أنه أمر لا يهم الحكومة الإيطالية بل القضاة الإيطاليين".