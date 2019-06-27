كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة المجرية ترفض تسليم زعيم مقدونيا السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة في بودابست طلبًا من شمال مقدونيا لتسليم رئيس الوزراء السابق نيكولا جروفسكي. وكان قد فر جروفسكي من شمال مقدونيا في نوفمبر لتجنب عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة الفساد ومنحته المجر حق اللجوء فيما بعد.

و قد اعلنت محكمة العاصمة في بودابست اليوم الخميس ان طلب التسليم لا يمكن الموافقة عليه حيث أنه بموجب القانون لا يمكن تسليم الأشخاص الممنوحين حق اللجوء إلى البلد الذي فروا منه.

يعد جروفسكي، الذي كان في منصبه لمدة عشر سنوات حتى عام 2016، حليف لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وقد وصل إلى المجر بعد سفره عبر العديد من دول البلقان في سيارات دبلوماسية مجرية وبمرافقة الدبلوماسيين الهنغاريين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو المشرعين أنه يجتمع بانتظام في مكتبه مع جرويفسكي للتشاور بشأن شؤون غرب البلقان.

