كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كريستين تشاندي" تشيد ببناء السد بـ"زامبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمت الإشادة بشركة صينية للتقدم المحرز في بناء سد في منطقة ماسيتي في زامبيا في مقاطعة كوبربيلت.

وقالت كريستين تشاندي، رئيسة المنطقة، إن المجلس كان سعيدًا بأعمال تشاينا ناشونال كومبليت انجينيرينج حتى الآن بشأن بناء سد كافولافوتا، الذي يسير بشكل جيد.

وقالت "بصفتنا مجلسًا، نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته شركة صينية في بناء منشأة شبكات الري والتزويد بالمياه".

أضافت تشاندي إن السد بمجرد اكتماله سيؤدي إلى تعزيز الأنشطة الزراعية في المنطقة وكوبربيلت ككل.

حيث أنه من المتوقع أن يكلف سد كافولافوتا، الذي تم تشغيله في أكتوبر عام 2017، 450 مليون دولار أمريكي.

